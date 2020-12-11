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Глава Укравтодору Кубраков відзвітував про успіхи: дороги стали дешевше, а їх якість і безпека підвищилася

Глава Укравтодору Кубраков відзвітував про успіхи: дороги стали дешевше, а їх якість і безпека підвищилася

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Середня ціна одного кілометра зробленої дороги в 2020 році стала меншою, ніж в попередньому році, а якість та безпека оновлених доріг помітно зросли. Про це заявив глава Укравтодору Олександр Кубрак, повідомляє пресслужба відомства.

Під час заходу “МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі” Кубраков зазначив, що українці отримали фундаментально новий підхід до роботи з дорожніми проектами. Зокрема, дороги вже стали більш безпечними і більш якісними, а їхня кінцева вартість знизилася.

Згідно з наданими підрахунками, в 2019 році на суму в 21 млрд гривень було зроблено 847 кілометрів доріг. Середня ціна за 1 кілометр склала 25,1 мільйонів гривень. Цього року Укравтодор зумів зробити 3926 кілометрів, витративши на це 81 мільярд гривень, а вартість за один кілометр склала 20,6 мільйонів гривень. Таким чином, економія на одному кілометрі доріг в порівнянні з минулим роком склала 4,5 мільйона гривень.

На зниження кінцевої ціни також впливає і економія на торгах, яка в цьому році зросла до 7,8% при середньому показнику 6,2% за останні 5 років. Вартість проєктів стала зменшуватися ще до етапу торгів завдяки обов’язковій оціночній експертизі, яка проводиться Укравтодором.

Крім цього, Кубраков окремо акцентує увагу на поліпшенні якості та безпеки зроблених доріг.

“90% проєктів цього року — з дорожньою основою. Саме вона забезпечує довговічність експлуатації дорожнього покриття. Цього показника вдалось досягнути за рахунок поточного середнього ремонту, де основа посилювалась на 81,2% проєктів”, — заявив голова Укравтодору.

Крім цього, дорожники збільшили обсяги облаштування освітлення (78,8 км в 2019 році проти 619 км у 2020 році), бар’єрного огородження (263 тис. погонних метрів у 2019 році проти 515 тис. в 2020 році), а також тротуарів (43,5 тис. погонних метрів в минулому році проти 206 тис. в нинішньому). Все це спрямовано заради того, щоб зробити дороги безпечнішими для учасників дорожнього руху.

Підводячи підсумок, Кубраков підкреслив, що напрацьовані інструменти регулювання вартості та поліпшення якості дорожніх проєктів вже наочно продемонстрували свою ефективність в порівнянні з попередніми роками. Втілення планів “Великого будівництва” триває повним ходом.

Раніше народний депутат України Олена Шуляк заявила, що Укравтодор цього року побудував і відремонтував більше доріг, ніж в будь-який інший рік за період незалежності.

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