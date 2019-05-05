Глава УГКЦ празднует день рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава и Отец Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук), сегодня празднует день рождения, сообщает УНН.
Сегодня главе УГКЦ исполняется 49 лет.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука с днем рождения.
"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы являетесь настоящим духовным лидером, достойно несете бремя ответственности за Церковь и судьбу нашего народа", - говорится в поздравлении.
Порошенко поблагодарил главу УГКЦ за активную позицию в вопросах духовного возрождения Украины и межконфессионального согласия, борьбы за победу над агрессором и за мир на украинской земле.
Президент также пожелал предстоятелю Церкви крепкого здоровья, душевной радости и добра.