Глава УГКЦ святкує день народження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Глава і Отець Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав (Шевчук), сьогодні святкує день народження, повідомляє УНН.
Сьогодні главі УГКЦ виповнюється 49 років.
Президент України Петро Порошенко привітав главу Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука з днем народження.
“Сердечно вітаю Вас із днем народження. Ви є справжнім духовним лідером, гідно несете тягар відповідальності за Церкву і долю нашого народу”, - йдеться у вітанні.
Порошенко подякував главі УГКЦ за активну позицію у питаннях духовного відродження України та міжконфесійної злагоди, боротьби за перемогу над агресором і за мир на українській землі.
Президент також побажав предстоятелю Церкви міцного здоров'я, душевної радості та добра.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Папа Римський запросив ієрархів Української греко-католицької церкви у Ватикан