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Глава УГКЦ святкує день народження

Глава УГКЦ святкує день народження

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Глава і Отець Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав (Шевчук), сьогодні святкує день народження, повідомляє УНН.

Сьогодні главі УГКЦ виповнюється 49 років.

Президент України Петро Порошенко привітав главу Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука з днем народження.

“Сердечно вітаю Вас із днем народження. Ви є справжнім духовним лідером, гідно несете тягар відповідальності за Церкву і долю нашого народу”, - йдеться у вітанні.

Порошенко подякував главі УГКЦ за активну позицію у питаннях духовного відродження України та міжконфесійної злагоди, боротьби за перемогу над агресором і за мир на українській землі.

Президент також побажав предстоятелю Церкви міцного здоров'я, душевної радості та добра.

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