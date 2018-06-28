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Глава штаба ВВС Германии заявил о плохом состоянии авиапарка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Начальник штаба военно-воздушных сил (ВВС) Германии Инго Герхартц заявил, что немецкий авиапарк находится в плохом техническом состоянии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Люфтваффе находится в плохом состоянии”, — заявил Герхартц во время выступления перед депутатами Бундестага в Берлине.

По его мнению, немецкая военная авиация нуждается в срочном финансировании. Он рассказал, что побывал на разных аэродромах, провел беседы с военными и обнаружил наличие серьезных проблем в готовности немецких ВВС.

По словам Герхартца, часть самолетов не сможет летать из-за нехватки запчастей. Он подчеркнул, что срок ремонта самолетов Eurofighter вырастет до 14 месяцев, что, по его мнению, является неприемлемым.

Напомним, НАТО приняла новую стратегию Военно-воздушных сил альянса, которая позволит им действовать в любых районах и условиях.

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