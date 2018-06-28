Глава штабу ВПС Німеччини заявив про поганий стан авіапарку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Начальник штабу військово-повітряних сил (ВПС) Німеччини Інго Герхартц заявив, що німецький авіапарк перебуває в поганому технічному стані, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Люфтваффе знаходиться в поганому стані”, — заявив Герхартц під час виступу перед депутатами Бундестагу в Берліні.
На його думку, німецька військова авіація потребує термінового фінансування. Він розповів, що побував на різних аеродромах, провів бесіди із військовими і виявив наявність серйозних проблем у готовності німецьких ВПС.
За словами Герхартца, частина літаків не зможе літати через нестачу запчастин. Він підкреслив, що термін ремонту літаків Eurofighter виросте до 14 місяців, що, на його думку, є неприйнятним.
Нагадаємо, НАТО ухвалила нову стратегію Військово-повітряних сил альянсу, яка дозволить їм діяти у будь-яких районах і умовах.