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Глава штабу ВПС Німеччини заявив про поганий стан авіапарку

Глава штабу ВПС Німеччини заявив про поганий стан авіапарку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Начальник штабу військово-повітряних сил (ВПС) Німеччини Інго Герхартц заявив, що німецький авіапарк перебуває в поганому технічному стані, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Люфтваффе знаходиться в поганому стані”, — заявив Герхартц під час виступу перед депутатами Бундестагу в Берліні.

На його думку, німецька військова авіація потребує термінового фінансування. Він розповів, що побував на різних аеродромах, провів бесіди із військовими і виявив наявність серйозних проблем у готовності німецьких ВПС.

За словами Герхартца, частина літаків не зможе літати через нестачу запчастин. Він підкреслив, що термін ремонту літаків Eurofighter виросте до 14 місяців, що, на його думку, є неприйнятним.

Нагадаємо, НАТО ухвалила нову стратегію Військово-повітряних сил альянсу, яка дозволить їм діяти у будь-яких районах і умовах.

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