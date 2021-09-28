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Глава Республики Сербской в Боснии угрожает созданием собственной армии и независимостью: детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Власти Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) намерены отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ. В результате Республика Сербская планирует через несколько месяцев восстановить собственную армию, заявил в понедельник журналистам сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, пишет УНН.

Детали

“Мы в эти дни описываем все, что было сделано со стороны Высоких представителей или путем соглашений и предоставления нашего (Республики Сербской) согласия. Мы отзовем наше согласие из закона об армии, отзовем наше согласие из закона о Высоком судебном и прокурорском совете. Мы предложим (парламенту), и об этом будет приниматься решение в ближайшие дни, чтобы через отмену закона об армии через несколько месяцев сформировать армию Республики Сербской. Все это у нас есть в соответствии с конституцией, в Конституции Боснии и Герцеговины существует армия Республики Сербской”, — заявил Додик в эфире национального телевидения Республики Сербской.

Додик заявил, что “эксперимент Боснии и Герцеговины не удался”, и высказал убежденность, что на следующем заседании парламента депутаты откажутся от всех решений Высокого представителя. “Мы выступаем за исходные Дейтонские соглашения, а не за их трактовки”, — подчеркнул политик.

Контекст

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, 51% территории страны) и Республики Сербской (49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

При этом страна, по сути, управляется через Высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Функции главы государства выполняет коллективный орган — Президиум БиГ. Согласно основному закону, он состоит из трех человек: серба, хорвата и бошняка, избираемых одновременно на четыре года прямым голосованием. Хорват и бошняк избираются в ФБиГ, а серб — в РС.

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) приняли решение о назначении Кристиана Шмидта новым Высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта.

В июле этого года руководство Республики Сербской объявило о том, что не будет принимать участие в работе властных органов БиГ. Главной причиной стали поправки Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине Валентина Инцко в уголовный кодекс, предусматривающие наказание за отрицание геноцида в Сребренице.

25 сентября Милорад Додик начал угрожать объявлением независимости региона, за что несербская часть боснийской прессы назвала его “Пучдемоном из Лакташи”, имея в виду лидера сепаратистов Каталонии, одного из организаторов референдума в 2017 году.

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