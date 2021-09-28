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Глава Республіки Сербської у Боснії погрожує створенням власної армії та незалежністю: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Влада Республіки Сербської (ентитет Боснії і Герцеговини, БіГ) має намір відкликати свою згоду на спільну армію і загальний судову і прокурорську рада БіГ. У результаті Республіка Сербська планує через декілька місяців відновити власну армію, заявив в понеділок журналістам сербський член Президії БіГ Мілорад Додік, пише УНН.

Деталі

“Ми в ці дні описуємо все, що було зроблено з боку Високих представників або шляхом угод і надання нашої (Республіки Сербської) згоди. Ми відкликаємо нашу згоду з закону про армію, відкличемо нашу згоду щодо закону про Високу судову та прокурорську раду. Ми запропонуємо (парламенту), і про це буде прийматися рішення в найближчі дні, щоб через скасування закону про армію через декілька місяців сформувати армію Республіки Сербської. Все це у нас є відповідно до конституції, у Конституції Боснії і Герцеговини існує армія Республіки Сербської”, — заявив Додік в ефірі національного телебачення Республіки Сербської.

Додік повідомив, що “експеримент Боснії і Герцеговини не вдався”, і висловив переконання, що на наступному засіданні парламенту депутати відмовляться від усіх рішень Високого представника. “Ми виступаємо за вихідні Дейтонські угоди, а не за їхнє трактування”, — підкреслив політик.

Контекст

Згідно з конституцією, запропонованої у Загальній рамковій мирній угоді по Боснії (Дейтонська угода), яка було підписана 14 грудня 1995 року в Парижі, держава БіГ складається з двох утворень: мусульмано-хорватської Федерації Боснії і Герцеговини (ФБіГ, 51% території країни) і Республіки Сербської (49% території), а також округу Брчко. У системі держуправління пропорційно представлені три основних народи: бошняки (слов’яни, що прийняли іслам), серби (православні) і хорвати (католики).

При цьому країна, по суті, управляється через Високого представника міжнародного співтовариства (пост створений відповідно до Дейтонської угоди), який призначається керівним комітетом Ради з виконання мирної угоди після схвалення кандидатури Радою Безпеки ООН. Функції глави держави виконує колективний орган — Президія БіГ. Згідно з основним законом, він складається з трьох осіб: серба, хорвата і бошняка, що обираються одночасно на чотири роки прямим голосуванням. Хорват і бошняк обираються у ФБіГ, а серб — у РС.

27 травня посли країн Керівного комітету Ради з виконання мирної угоди по Боснії та Герцеговині (РК РВМУ) прийняли рішення про призначення Крістіана Шмідта новим Високим представником у БіГ. Росія, що входить у РК РВМУ, виступила проти такого рішення. В даний час керівництво Республіки Сербської не визнає легітимність Шмідта.

У липні цього року керівництво Республіки Сербської оголосило про те, що не братиме участь в роботі владних органів БіГ. Головною причиною стали поправки Високого представника ООН у Боснії та Герцеговині Валентина Інцко у кримінальний кодекс, що передбачають покарання за заперечення геноциду в Сребрениці.

25 вересня Мілорад Додік почав погрожувати проголошенням незалежності регіону, за що несербська частина боснійської преси назвала його “Пучдемоном з Лакташі”, маючи на увазі лідера сепаратистів Каталонії, одного з організаторів референдуму в 2017 році.

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