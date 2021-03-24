Глава Совбеза России заявил, что США придется ответить, если они создадут "тяжелые дни" в отношениях

Детали

“Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать, — сказал секретарь СБ РФ. — Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить”. Он напомнил, что это не первое заявление официальных лиц США на этот счет.

Патрушев при этом заверил, что Россия якобы не совершала и не совершает никаких враждебных действий в отношении США и настроена на конструктивное сотрудничество. “Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным, — заявил Патрушев журналистам в среду. — Хочу подчеркнуть — мы не совершали никаких враждебных действий в отношении США, не совершаем их в настоящее время и не планируем совершать в будущем”.

Контекст

В интервью журналистам телеканала MSNBC в понедельник Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена полагает, что у Москвы и Вашингтона есть множество разногласий. “Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым направлениям, в том числе в сфере атома, где мы несколько недель назад продлили на пять лет новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений)”, — приводит слова Салливана телеканал.

“Эти отношения не будут простыми, они связаны с серьезными вызовами, — добавил он. — От Америки они потребуют защиты своих интересов. Есть также сферы, в которых Соединенные Штаты и Россия могут работать совместно в стабильном и предсказуемом ключе в интересах обеих стран”.