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Глава Радбезу Росії заявив, що США доведеться відповісти, якщо вони створять "важкі дні" у відносинах

Київ • УНН

 • 24790 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев вважає, що якщо США будуть створювати “важкі дні” у відносинах з Росією, вони повинні будуть відповісти за це. Про це він заявив журналістам в середу, коментуючи слова помічника американського президента з національної безпеки Джейка Саллівана, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

“Раз вони пророкують, значить, вони і планують. А якщо планують, то можуть і реалізувати, — сказав секретар РБ РФ. — Але тоді і будуть нести відповідальність за ті дії, які вони можуть зробити”. Він нагадав, що це не перша заява офіційних осіб США на цей рахунок.

Патрушев при цьому запевнив, що Росія нібито не скоювала і не робить ніяких ворожих дій щодо США і налаштована на конструктивну співпрацю. “Ми налаштовані на конструктивну співпрацю, яка б враховувала інтереси кожної зі сторін, була б рівноправною, — заявив Патрушев журналістам в середу. — Хочу підкреслити — ми не робили ніяких ворожих дій щодо США, що не здійснюємо їх в даний час і не плануємо здійснювати в майбутньому”.

Контекст

В інтерв’ю журналістам телеканалу MSNBC в понеділок Салліван заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що у Москви і Вашингтона є безліч розбіжностей. “Ми вважаємо, що з Росією мають бути важкі дні, оскільки є питання, по яких у нас є глибокі розбіжності, є дії, на які нам потрібно давати рішучу відповідь. Ми також вважаємо, що можемо працювати з Росією за ключовими напрямами, в тому числі в сфері атома, де ми кілька тижнів тому продовжили на п’ять років новий ДСНО (Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь)”, — наводить слова Саллівана телеканал.

“Ці відношення не будуть простими, вони пов’язані з серйозними викликами, — додав він. — Від Америки вони зажадають захисту своїх інтересів. Є також сфери, в яких Сполучені Штати і Росія можуть працювати спільно в стабільному та передбачуваному ключі в інтересах обох країн”.

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