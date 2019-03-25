Глава Совбеза РФ считает, что отставка Назарбаева "не повлияет на отношения с Казахстаном"

“Сложив полномочия президента, Нурсултан Абишевич (Назарбаев) продолжит выполнять обязанности председателя Совета Безопасности Казахстана — органа, где формируются основные стратегические цели и долгосрочные задачи развития страны”, — напомнил Патрушев, добавив, что экс-президент Казахстана также остается членом Конституционного совета и председателем лидирующей политической партии. “Это свидетельствует о сохранении прежнего курса республики, направленного на укрепление стратегического партнерства с Москвой, на дальнейшее развитие добрососедских отношений между нашими государствами”, — уверен он.

“Глубоко убежден, что происходящие в руководстве Казахстана изменения дадут дополнительный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества России и Казахстана как на международной арене, так и в двусторонних отношениях”, — заявил секретарь Совбеза России.

Как сообщал УНН, жителям Казахстана позволили не менять документы после переименования Астаны.