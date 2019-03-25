Глава Радбезу РФ вважає, що відставка Назарбаєва "не вплине на відносини з Казахстаном"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Відносини стратегічного партнерства Росії і Казахстану не зазнають змін після зміни керівництва республіки, а “будуть лише зміцнюватися”. Таку думку висловив в понеділок в інтерв’ю одній з федеральних газет секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, передає УНН.
“Склавши повноваження президента, Нурсултан (Назарбаєв) продовжить виконувати обов’язки голови Ради Безпеки Казахстану — органу, де формуються основні стратегічні цілі і довгострокові завдання розвитку країни”, — нагадав Патрушев, додавши, що екс-президент Казахстану також залишається членом Конституційної ради і головою лідируючої політичної партії. “Це свідчить про збереження колишнього курсу республіки, спрямованого на зміцнення стратегічного партнерства з Москвою, на подальший розвиток добросусідських відносин між нашими державами”, — упевнений він.
“Глибоко переконаний, що зміни, які відбуваються в керівництві Казахстану, дадуть додатковий імпульс розвитку взаємовигідного співробітництва Росії і Казахстану як на міжнародній арені, так і в двосторонніх відносинах”, — заявив секретар Радбезу Росії.
Як повідомляв УНН, жителям Казахстану дозволили не міняти документи після перейменування Астани.