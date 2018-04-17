Глава полиции Словакии подаст в отставку на фоне протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Начальник полиции Словакии Тибор Гашпар покинет пост 31 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aktuality.
"Мы рассматриваем давление, создаваемое относительного его личности, как нападение на всех сотрудников полиции в этой стране. Это не хорошо", - сказал премьер-министр Словатччины Пеллегрини.
Сам Гашпар назвал требование своей отставки политизированной, однако отметил, что готов написать заявление.
Как сообщал УНН, около 50-ти тысяч словаков вчера снова вышли на протесты из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты. Протестующие требовали отставки главы полиции и более решительных перемен в стране.