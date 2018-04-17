Глава поліції Словаччини подасть у відставку на тлі протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Начальник поліції Словаччини Тібор Гашпар залишить посаду 31 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aktuality.
"Ми розглядаємо тиск, який створюється щодо його особи, як напад на всіх співробітників поліції в цій країні. Це не добре", - сказав прем'єр-міністр Словатччини Пеллегріні.
Сам Гашпар назвав вимогу своєї відставки політизованою, однак зазначив, що готовий написати заяву.
Як повідомляв УНН, близько 50-ти тисяч словаків учора знову вийшли на протести через убивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його нареченої. Протестуючі вимагали відставки голови поліції та більш рішучих змін у країні.