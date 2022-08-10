Глава Пентагона прибыл в Латвию обсудить поддержку Украины

ukru
14 марта, 19:57 • 82413 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 108578 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 103864 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 135268 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136309 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112084 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105867 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92186 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111291 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136688 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 33238 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

14 марта, 20:45 • 20054 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 38163 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 46743 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 33622 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 233406 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 263773 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 200999 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 206173 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 241347 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 82413 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100267 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118250 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120684 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128048 просмотра
Актуальное
Глава Пентагона прибыл в Латвию обсудить поддержку Украины

Глава Пентагона прибыл в Латвию обсудить поддержку Украины

Киев • УНН

 • 108382 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Латвию, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Twitter.

Цитата

"Приземлился в Риге, Латвия. С нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить безопасность в регионе и важность продолжать оказывать поддержку Украине", – написал Остин.

Wheels down in Riga, Латвия. I’m йти наперед до навчання з старшими ветеранами латвийского совета к разговору о безопасности в области и важности признания для поддержки поддержки в Украине. pic.twitter.com/sDjK8uNx8a

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 9, 2022

Напомним

9 августа министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной обороны Канады Анита Ананд обсудили помощь Украине в сфере безопасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы