Міністри оборони США і Канади обговорили безпекову допомогу для України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін та канадський міністр національної безпеки Аніта Ананд обговорили безпекову допомогу для України. Про це йдеться в повідомленні Пентагону, передає УНН.
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"Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III та його канадська колега, міністр національної оборони Аніта Ананд, поговорили по телефону, щоб обговорити підтримку НАТО та надання Канадою допомоги в галузі безпеки Україні. Надалі лідери двох країн домовилися продовжувати тісну координацію щодо інших двосторонніх і глобальних питань", - йдеться в повідомленні.
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