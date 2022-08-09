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Міністри оборони США і Канади обговорили безпекову допомогу для України

Міністри оборони США і Канади обговорили безпекову допомогу для України

Київ • УНН

 • 155064 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін та канадський міністр національної безпеки Аніта Ананд обговорили безпекову допомогу для України. Про це йдеться в повідомленні Пентагону, передає УНН.

Цитата

"Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III та його канадська колега, міністр національної оборони Аніта Ананд, поговорили по телефону, щоб обговорити підтримку НАТО та надання Канадою допомоги в галузі безпеки Україні. Надалі лідери двох країн домовилися продовжувати тісну координацію щодо інших двосторонніх і глобальних питань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у форматі відеоконференції із 42-м президентом Сполучених Штатів Америки Біллом Клінтоном.

Українські Національні Новини

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