Міністри оборони США і Канади обговорили безпекову допомогу для України

Цитата

"Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III та його канадська колега, міністр національної оборони Аніта Ананд, поговорили по телефону, щоб обговорити підтримку НАТО та надання Канадою допомоги в галузі безпеки Україні. Надалі лідери двох країн домовилися продовжувати тісну координацію щодо інших двосторонніх і глобальних питань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у форматі відеоконференції із 42-м президентом Сполучених Штатів Америки Біллом Клінтоном.