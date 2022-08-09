Зеленський провів перемовини з Клінтоном

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"Надзвичайно важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Вдячний 42-му Президенту США Біллу Клінтону за розмову та особисту підтримку нашої держави!", - зазначив Зеленський.

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Глава держави подякував за всебічну підтримку з боку США на різних рівнях, а також за особисту підтримку України від Білла Клінтона та його дружини, зокрема за участь у Саміті перших леді та джентльменів.

"США допомагають нам не дати росії заморозити цей конфлікт. А це саме те, чого прагне росія. Ми добре знаємо, що відбувається із "замороженими конфліктами". Це розтягується на роки, десятки років. Ми не можемо цього допустити", – зазначив Зеленський.

Він наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти росії та закликав Клінтона використати особистий авторитет для привернення уваги світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС та ядерного терору рф.

"Для нас дуже важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Саме тому такі розмови як ця, є для нас дуже корисними", – заявив президент України.

Зеленський розповів про оборонні потреби нашої держави.

Також співрозмовники обговорили участь у майбутніх міжнародних заходах.

Нагадаємо

Зеленський обговорив із головою Євроради ядерний терор росії.