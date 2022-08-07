Має бути рішучіша відповідь: Зеленський обговорив із головою Євроради ядерний терор росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час розмови із головою Європейської ради Шарлем Мішелем закликав ввести санкції проти атомної галузі росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави держави.
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"Поговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо. Позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом. Скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України", – написав Зеленський.
Нагадаємо
Володимир Зеленський зазначив, що правозахисна організація Amnesty International мовчить про ядерний терор російської армії.