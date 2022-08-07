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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Має бути рішучіша відповідь: Зеленський обговорив із головою Євроради ядерний терор росії

Має бути рішучіша відповідь: Зеленський обговорив із головою Євроради ядерний терор росії

Київ • УНН

 • 232390 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час розмови із головою Європейської ради Шарлем Мішелем закликав ввести санкції проти атомної галузі росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави держави.

Цитата

"Поговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо. Позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом. Скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України", – написав Зеленський.

Нагадаємо

Володимир Зеленський зазначив, що правозахисна організація Amnesty International мовчить про ядерний терор російської армії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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