Має бути рішучіша відповідь: Зеленський обговорив із головою Євроради ядерний терор росії

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"Поговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо. Позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом. Скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України", – написав Зеленський.

Нагадаємо

Володимир Зеленський зазначив, що правозахисна організація Amnesty International мовчить про ядерний терор російської армії.