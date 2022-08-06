Зеленський заявив, що Amnesty International мовчить про ядерний терор російської армії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Під час свого вечірнього Володимир Зеленський заявив, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International мовчить про ядерний терор російської армії. Про це інформує УНН.
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«Попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найбільш небезпечних злочинів проти українців та усіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірку цієї організації», — зазначив Президент.
Контекст
Неурядова організація Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях.
Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "організація Amnesty International - не про пошук і донесення правди, а про створення фальшивого балансу".
Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".
"Не дозволимо паплюжити нашу армію", – з таким коментарем виступив міністр оборони України Олексій Резніков.