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Зеленський заявив, що Amnesty International мовчить про ядерний терор російської армії

Зеленський заявив, що Amnesty International мовчить про ядерний терор російської армії

Київ • УНН

 • 153202 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Під час свого вечірнього Володимир Зеленський заявив, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International мовчить про ядерний терор російської армії. Про це інформує УНН.

Цитата

«Попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найбільш небезпечних злочинів проти українців та усіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірку цієї організації», — зазначив Президент.

Контекст

Неурядова організація Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях.

Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "організація Amnesty International - не про пошук і донесення правди, а про створення фальшивого балансу".

Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".

"Не дозволимо паплюжити нашу армію", – з таким коментарем виступив міністр оборони України Олексій Резніков.

Українські Національні Новини

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