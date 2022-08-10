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Глава Пентагону прибув до Латвії обговорити підтримку України

Глава Пентагону прибув до Латвії обговорити підтримку України

Київ • УНН

 • 108386 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Латвії, щоб обговорити продовження підтримки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Twitter.

Цитата

"Приземлився у Ризі, Латвія. З нетерпінням чекаю на зустріч з вищим керівництвом латвійського уряду, щоб обговорити безпеку в регіоні та важливість продовжувати надавати підтримку Україні", – написав Остін.

Wheels down in Riga, Latvia. I’m looking forward to meeting with senior leaders of the Latvian government to discuss security in the region and the importance of continuing to provide support to Ukraine. pic.twitter.com/sDjK8uNx8a

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 9, 2022

Нагадаємо

9 серпня міністр оборони США Ллойд Остін та міністр національної оборони Канади Аніта Ананд обговорили безпекову допомогу для України.

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