Глава Пентагона сравнил критиков Трампа в медиа с врагами Иисуса

Эксклюзив
16 апреля, 17:37 • 8348 просмотра
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗ
Эксклюзив
16 апреля, 13:38 • 18377 просмотра
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17 • 25020 просмотра
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
16 апреля, 09:59 • 22885 просмотра
Запрет гаджетов в школах - что говорит образовательный омбудсмен
Эксклюзив
16 апреля, 09:32 • 23665 просмотра
Как судебные дела против врачей влияют на медицинскую систему - объясняет эксперт
15 апреля, 16:37 • 57341 просмотра
Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Эксклюзив
15 апреля, 15:53 • 51074 просмотра
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полиция
15 апреля, 12:27 • 44159 просмотра
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
Эксклюзив
15 апреля, 10:54 • 41117 просмотра
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
15 апреля, 10:46 • 25915 просмотра
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.5м/с
69%
751мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Джеффри Эпштейн
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
MIM-104 Patriot
Фокс Ньюс

Глава Пентагона сравнил критиков Трампа в медиа с врагами Иисуса

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Пит Хегсет раскритиковал журналистов за негатив и провёл в Пентагоне молитву с цитатами из фильма. Папа Лев XIV осудил манипуляции религией для войны.

Министр войны США Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне резко раскритиковал медиа, сравнив часть журналистов с библейскими противниками Иисуса Христа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Хегсет заявил, что некоторые журналисты, критикующие президента Дональда Трампа, действуют подобно фарисеям из Библии.

Я сидел в церкви и думал: наша пресса такая же, как эти фарисеи

– сказал он.

По его словам, такие медиа "ищут только негатив" и "настроены отрицать".

Религиозная риторика на фоне войны

Комментарии прозвучали на фоне войны США и Израиля против Ирана, а также обострения публичного конфликта между Дональдом Трампом и Папой Львом XIV.

В последние дни американские чиновники активно используют религиозную лексику в своих заявлениях, в частности называя отдельные события "чудом".

Спорная молитва

Ранее Хегсет также провел молитвенное мероприятие в Пентагоне, где зачитал текст, адаптированный из фильма "Криминальное чтиво". Это вызвало резонанс в соцсетях.

Его представитель заявил, что молитва основывалась на библейском отрывке из Иезекииля и обвинения в некорректном цитировании являются "фейковыми новостями".

Эксперты отмечают, что администрация Трампа отличается особенно резкой религиозной риторикой в политических и военных вопросах.

После выступления Хегсета Папа Лев XIV опубликовал заявление, в котором осудил использование религии для оправдания войны: "Горе тем, кто манипулирует религией и самим именем Бога".

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Фильм
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран