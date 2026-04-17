Глава Пентагона сравнил критиков Трампа в медиа с врагами Иисуса

Министр войны США Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне резко раскритиковал медиа, сравнив часть журналистов с библейскими противниками Иисуса Христа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Хегсет заявил, что некоторые журналисты, критикующие президента Дональда Трампа, действуют подобно фарисеям из Библии.

Я сидел в церкви и думал: наша пресса такая же, как эти фарисеи – сказал он.

По его словам, такие медиа "ищут только негатив" и "настроены отрицать".

Религиозная риторика на фоне войны

Комментарии прозвучали на фоне войны США и Израиля против Ирана, а также обострения публичного конфликта между Дональдом Трампом и Папой Львом XIV.

В последние дни американские чиновники активно используют религиозную лексику в своих заявлениях, в частности называя отдельные события "чудом".

Спорная молитва

Ранее Хегсет также провел молитвенное мероприятие в Пентагоне, где зачитал текст, адаптированный из фильма "Криминальное чтиво". Это вызвало резонанс в соцсетях.

Его представитель заявил, что молитва основывалась на библейском отрывке из Иезекииля и обвинения в некорректном цитировании являются "фейковыми новостями".

Эксперты отмечают, что администрация Трампа отличается особенно резкой религиозной риторикой в политических и военных вопросах.

После выступления Хегсета Папа Лев XIV опубликовал заявление, в котором осудил использование религии для оправдания войны: "Горе тем, кто манипулирует религией и самим именем Бога".

