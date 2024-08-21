Глава Одесской ОГА Кипер позавтракал на Привозе со знаменитой "Свитулей" - видео

На днях глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетил одесский "Привоз". Видео выложила в сеть местная знаменитость Светлана Базаренко, более известная как "Свитуля" , передает УНН.

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"Свитуля" торгует на Привозе рыбой, имеет более 500 тысяч подписчиков в TikTok и 260 тысяч подписчиков в Instagram. Благодаря своим харизме, остроумию и юмору популярность "Свитули" достигает далеко за пределы одесского Привоза, а ее продукция пользуется популярностью в разных уголках Украины.

На видео, опубликованных в соцсетях Светланы, она щедро угощает рыбной продукцией всех покупателей. На этот раз - главу Одесской обладминистрации Олега Кипера, который был на Привозе вместе с семьей, женой и дочерью.



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Ранее Кипер сообщал, что несмотря на массированные атаки рф, бизнес в Одесской области работает на 70%. Местные предприниматели работают несмотря ни на что и продолжают развивать регион.

"Мы со своей стороны идем на встречу, они, соответственно, помогают ВСУ, делают свой вклад в нашу победу", - подчеркнул он.