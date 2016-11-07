Глава Нацполиции: с начала года выявлено правонарушений в бюджетной сфере на 500 млн грн

"С начала 2016 года в бюджетной сфере выявлено 2309 уголовных правонарушений, из которых 1187 связаны со средствами из госбюджета и 1103 со средствами местных и областных бюджетов. Общая сумма убытков по этим уголовным делам составляет 508 200 000 грн", - сказала она .

Ранее Глава Нацполиции сообщила, что уже в конце 2017 года года в столице будет отобрано 650 человек для быстрого реагирования, которые будут помогать полиции.