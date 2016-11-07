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Глава Нацполіції: з початку року виявлено правопорушень у бюджетній сфері на 500 млн грн

Глава Нацполіції: з початку року виявлено правопорушень у бюджетній сфері на 500 млн грн

Київ • УНН

 • 7778 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. З початку року поліцією було виявлено більше 2 тисяч кримінальних правопорушень, які пов'язані зі зловживанням коштами з держбюджету та місцевих бюджетів на суму 508,2 млн грн. Про це під час брифінгу повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, передає кореспондент УНН.

"З початку 2016 року в бюджетній сфері виявлено 2309 кримінальних правопорушень, з яких 1187 пов'язані з коштами з держбюджету і 1103 з коштами місцевих та обласних бюджетів. Загальна сума збитків по цим кримінальним справам складає 508,2 млн грн",- сказала вона.

Раніше Глава Нацполіції повідомила, що вже до кінця 2017 року в столиці буде відібрано 650 осіб для швидкого реагування, які допомагатимуть поліції.

Українські Національні Новини

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