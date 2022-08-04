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Глава МИД Японии призвал Китай немедленно остановить военные учения вблизи Тайваня

Глава МИД Японии призвал Китай немедленно остановить военные учения вблизи Тайваня

Киев • УНН

 • 104586 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси в четверг призвал «немедленно прекратить» военные учения Китая вокруг Тайваня, начатые после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров на этой неделе. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Цитата

«Действия Китая в этот раз серьезно сказываются на мире и стабильности в регионе и международном сообществе. Я еще раз требую немедленного прекращения этих военных учений», — заявил Хаяси журналистам в Пномпене, где он присутствует на заседании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Добавим

Япония в четверг заявила, что по меньшей мере пять баллистических ракет, выпущенных Китаем в сторону Тайваня, попали в ее исключительную экономическую зону в Японском море.

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