Глава МИД Японии призвал Китай немедленно остановить военные учения вблизи Тайваня

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«Действия Китая в этот раз серьезно сказываются на мире и стабильности в регионе и международном сообществе. Я еще раз требую немедленного прекращения этих военных учений», — заявил Хаяси журналистам в Пномпене, где он присутствует на заседании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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Япония в четверг заявила, что по меньшей мере пять баллистических ракет, выпущенных Китаем в сторону Тайваня, попали в ее исключительную экономическую зону в Японском море.