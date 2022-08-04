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Глава МЗС Японії закликав Китай негайно зупинити військові навчання поблизу Тайваню

Глава МЗС Японії закликав Китай негайно зупинити військові навчання поблизу Тайваню

Київ • УНН

 • 104591 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі у четвер закликав «негайно припинити» військові навчання Китаю навколо Тайваню, розпочаті після того, як спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала острів цього тижня. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Цитата

«Дії Китаю цього разу серйозно позначаються на світі та стабільності в регіоні та міжнародному співтоваристві. Я ще раз вимагаю негайного припинення цих військових навчань», — заявив Хаясі журналістам у Пномпені, де він присутній на засіданні Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Додамо

Японія в четвер заявила, що щонайменше п'ять балістичних ракет, випущених Китаєм у бік Тайваню, потрапили до її виняткової економічної зони в Японському морі.

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