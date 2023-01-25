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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Глава МИД Швеции: Украина должна получить все необходимое для победы

Киев • УНН

 • 1017077 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Швеция призвала все страны оказывать Украине необходимую помощь для победы над рф, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билстрем, передает УНН.

Глава МИД Швеции: Украина должна получить все необходимое для победы

Детали

Билстрем отметил, что Швеция согласовала передачу Украине современных артиллерийских систем Archer, чем “показала собственные высокие амбиции по поддержке Украины”. Он сказал: “мы призываем другие страны ЕС и мира оказывать Украине всю возможную помощь в это время, когда ситуация балансирует”.

“Сейчас надо усилить усилия и помогать Украине политически, финансово, гуманитарно и, конечно, военно”, — добавил он.

“Швеция полностью находится на стороне Украины и мы убеждены, что ЕС должен поступать так же”, — отметил Билстрем.

Напомним

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время выступления в Европейском парламенте представил приоритеты председательства его страны в Совете ЕС. Он подчеркнул, что приоритетом председательства будет Украина, поскольку ее победа в войне с россией является “экзистенциальной для всего мира”.

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