Глава МИД Швеции: Украина должна получить все необходимое для победы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Швеция призвала все страны оказывать Украине необходимую помощь для победы над рф, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билстрем, передает УНН.
Детали
Билстрем отметил, что Швеция согласовала передачу Украине современных артиллерийских систем Archer, чем “показала собственные высокие амбиции по поддержке Украины”. Он сказал: “мы призываем другие страны ЕС и мира оказывать Украине всю возможную помощь в это время, когда ситуация балансирует”.
“Сейчас надо усилить усилия и помогать Украине политически, финансово, гуманитарно и, конечно, военно”, — добавил он.
“Швеция полностью находится на стороне Украины и мы убеждены, что ЕС должен поступать так же”, — отметил Билстрем.
Напомним
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время выступления в Европейском парламенте представил приоритеты председательства его страны в Совете ЕС. Он подчеркнул, что приоритетом председательства будет Украина, поскольку ее победа в войне с россией является “экзистенциальной для всего мира”.