Глава МИД Швеции: Украина должна получить все необходимое для победы

Детали

Билстрем отметил, что Швеция согласовала передачу Украине современных артиллерийских систем Archer, чем “показала собственные высокие амбиции по поддержке Украины”. Он сказал: “мы призываем другие страны ЕС и мира оказывать Украине всю возможную помощь в это время, когда ситуация балансирует”.

“Сейчас надо усилить усилия и помогать Украине политически, финансово, гуманитарно и, конечно, военно”, — добавил он.

“Швеция полностью находится на стороне Украины и мы убеждены, что ЕС должен поступать так же”, — отметил Билстрем.

Напомним

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время выступления в Европейском парламенте представил приоритеты председательства его страны в Совете ЕС. Он подчеркнул, что приоритетом председательства будет Украина, поскольку ее победа в войне с россией является “экзистенциальной для всего мира”.