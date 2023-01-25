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Глава МЗС Швеції: Україна повинна отримати все необхідне для перемоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Швеція закликала всі країни надавати Україні необхідну допомогу для перемоги над рф, заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білстрьом, передає УНН.

Глава МЗС Швеції: Україна повинна отримати все необхідне для перемоги

Деталі

Білстрьом наголосив, що Швеція погодила передачу Україні сучасних артилерійських систем Archer, чим “засвідчила власні високі амбіції щодо підтримки України”. Він сказав: “ми заохочуємо інші країни ЄС та світу надавати Україні усю можливу допомогу у цей час, коли ситуація балансує”.

“Зараз треба посилити зусилля й допомагати Україні політично, фінансово, гуманітарно та, звісно, військово”, — додав він.

“Швеція повністю перебуває на боці України й ми переконані, що ЄС мусить чинити так само”, — зазначив Білстрьом.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час виступу в Європейському парламенті представив пріоритети головування його країни в Раді ЄС. Він наголосив, що пріоритетом головування буде Україна, оскільки її перемога у війні з росією є “екзистенційною для усього світу”.

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