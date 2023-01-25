Глава МЗС Швеції: Україна повинна отримати все необхідне для перемоги

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Білстрьом наголосив, що Швеція погодила передачу Україні сучасних артилерійських систем Archer, чим “засвідчила власні високі амбіції щодо підтримки України”. Він сказав: “ми заохочуємо інші країни ЄС та світу надавати Україні усю можливу допомогу у цей час, коли ситуація балансує”.

“Зараз треба посилити зусилля й допомагати Україні політично, фінансово, гуманітарно та, звісно, військово”, — додав він.

“Швеція повністю перебуває на боці України й ми переконані, що ЄС мусить чинити так само”, — зазначив Білстрьом.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час виступу в Європейському парламенті представив пріоритети головування його країни в Раді ЄС. Він наголосив, що пріоритетом головування буде Україна, оскільки її перемога у війні з росією є “екзистенційною для усього світу”.