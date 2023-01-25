Глава МЗС Швеції: Україна повинна отримати все необхідне для перемоги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Швеція закликала всі країни надавати Україні необхідну допомогу для перемоги над рф, заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білстрьом, передає УНН.
Деталі
Білстрьом наголосив, що Швеція погодила передачу Україні сучасних артилерійських систем Archer, чим “засвідчила власні високі амбіції щодо підтримки України”. Він сказав: “ми заохочуємо інші країни ЄС та світу надавати Україні усю можливу допомогу у цей час, коли ситуація балансує”.
“Зараз треба посилити зусилля й допомагати Україні політично, фінансово, гуманітарно та, звісно, військово”, — додав він.
“Швеція повністю перебуває на боці України й ми переконані, що ЄС мусить чинити так само”, — зазначив Білстрьом.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час виступу в Європейському парламенті представив пріоритети головування його країни в Раді ЄС. Він наголосив, що пріоритетом головування буде Україна, оскільки її перемога у війні з росією є “екзистенційною для усього світу”.