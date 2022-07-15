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Глава МИД Германии исключила смягчение санкций против рф: если ослабим ограничения – нас будет вдвое легче шантажировать

Киев • УНН

 • 103922 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против ослабления санкций против россии. По ее мнению, это сделает Запад еще более уязвимым к шантажу со стороны москвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Welt.

Детали

Бербок во время выступления перед обществом города Бремен отметила, что ослабление санкций против россии не поможет решить проблему, "но нас будет вдвое легче шантажировать".

Также она подчеркнула, что принятие нарушений международного права "самым грубым способом" будет "приглашением для всех, кто презирает права человека, свободу и демократию". Поэтому, по заверению главы немецкого МИД, Берлин будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

"Именно поэтому мы также будем продолжать выполнять санкции и следить за тем, чтобы наше общество не было разделено", – сказала Бербок.

Напомним 

Германия не видит пока возможности переговоров с россией, которая даже не хочет согласовывать гуманитарные коридоры с Красным Крестом для эвакуации мирных жителей.

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