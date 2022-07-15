Глава МЗС Німеччини виключила пом'якшення санкцій проти рф: якщо послабимо обмеження – нас буде удвічі легше шантажувати

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Бербок під час виступу перед громадою міста Бремен зазначила, що послаблення санкцій проти росії не допоможе вирішити проблеми, "але нас буде удвічі легше шантажувати".

Також вона наголосила, що прийняття порушень міжнародного права "у найбільш грубий спосіб" буде "запрошенням для всіх, хто зневажає права людини, свободу і демократію". Тому, як запевняє глава німецького МЗС, Берлін буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно.

"Саме тому ми також будемо продовжувати виконувати санкції й стежити за тим, щоб наше суспільство не було розділеним", – сказала Бербок.

Нагадаємо

Німеччина не бачить наразі можливості переговорів з росією, яка навіть не хоче погоджувати гуманітарні коридори з Червоним Хрестом для евакуації мирних жителів.