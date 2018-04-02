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Глава МИД Германии рассказал о потере странами Запада доверия к России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о том, что решение ФРГ выслать из страны четырех российских дипломатов в связи с “делом Скрипаля” было принято “в знак солидарности с Великобританией” как “сигнал о единстве”. Подобную сплоченность западных стран против России он назвал “важной”, так как в последние годы доверие к Москве из-за ее действий, по мнению министра, было утрачено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию издания Bild.

“Из-за поведения России к ней в последние годы, несомненно, было утрачено много доверия”, — сказал Маас, заметив, однако, что в то же время Москва необходима странам Запада "как партнер“.​ Это, как уверен глава немецкого внешнеполитического ведомства, нужно, “например, для разрешения региональных конфликтов и для (решения проблемы) разоружения”. Кроме того, необходимость союза с Россией немецкий министр объяснил тем, что Москва является “важным элементом поддержания международного порядка”.

“Поэтому мы открыты для диалога, и мы рассчитываем на то, что доверие (к российским властям) понемногу будет восстанавливаться”, — заметил Маас, подчеркнув, что это, по его мнению, возможно только в случае, “если Россия к этому готова”.

Как сообщал УНН, в Испании считают целесообразным применять двойной подход в отношениях с Россией. С одной стороны осуждать ее за недопустимые действия, а с другой вести диалог. Такое мнение в интервью изданию El Mundo выразил глава МИД Испании Альфонсо Дастис.

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