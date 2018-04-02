Глава МЗС Німеччини розповів про втрату країнами Заходу довіри до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розповів про те, що рішення ФРН вислати з країни чотирьох російських дипломатів у зв’язку зі “справою Скрипаля” було прийнято “в знак солідарності з Великою Британією” як “сигнал про єдність”. Подібну згуртованість західних країн проти Росії він назвав “важливою”, так як в останні роки довіру до Москви через її дії, на думку міністра, було втрачено. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію видання Bild.
“Через поведінку Росії до неї в останні роки, безсумнівно, було втрачено багато довіри”, — сказав Маас, помітивши, однак, що в той же час Москва необхідна країнам Заходу “як партнер”. Це, як упевнений глава німецького зовнішньополітичного відомства, потрібно, “наприклад, для вирішення регіональних конфліктів і для (вирішення проблеми) роззброєння”. Крім того, необхідність союзу з Росією німецький міністр пояснив тим, що Москва є “важливим елементом підтримки міжнародного порядку”.
“Тому ми відкриті для діалогу, і ми розраховуємо на те, що довіра (до російської влади) потроху буде відновлюватися”, — зауважив Маас, підкресливши, що це, на його думку, можливо тільки в разі, “якщо Росія до цього готова” .
Як повідомляв УНН, у Іспанії вважають за доцільне застосовувати подвійний підхід у відносинах з Росією. З одного боку засуджувати її за неприпустимі дії, а з іншого вести діалог. Таку думку в інтерв'ю виданню El Mundo висловив голова МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс.