Глава МИД Германии не исключил санкций ЕС против администрации Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил введения санкций ЕС против администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Мааса во время эфира на телеканале ZDF.
"Во время последней встречи глав МИД ЕС поднималась тема того, что может наступить момент, когда нужно будет прибегнуть к новым санкциям Европейского союза против режима Мадуро в Венесуэле", - заявил Маас в четверг вечером в эфире телеканала ZDF.
Он также отверг обвинения Каракаса в том, что правительство ФРГ вмешивается во внутренние дела латиноамериканской страны.
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По словам Мааса, посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер, который был объявлен властями страны персоной нон грата, способствовал тому, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не был задержан.
"Мы хотим, чтобы он (Гуайдо) был в состоянии провести свободные, честные и демократические выборы", - пояснил министр.
В среду власти Венесуэлы объявили персоной нон грата Кринера "из здийснюванни актов вмешательства во внутренние дела страны". Маас в связи с этим принял решение отозвать дипломата для консультаций на родину. Как ожидается, он прибудет в Германию в субботу. Перед отъездом из Венесуэлы Кринер встретился с Гуайдо и, по информации немецкого МИД обсудил с лидером венесуэльской оппозиции "вопрос будущих дипломатических отношений".
Напомним, по возвращении в Венесуэлу Гуайдо собирается объявить о начале новых манифестаций против Мадуро и социалистов.