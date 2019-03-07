Берлін заявив про запобігання спробі арешту Гуайдо
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що присутність іноземних дипломатів в аеропорту Каракаса, столице Венесуели, в понеділок допомогло запобігти арешту лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, передає УНН з посиланням на AP.
Так, Маас заявив у четвер, що він прямо попросив посла Німеччини в Венесуелі Даніеля Крінера приєднатися до інших дипломатів в аеропорту.
Він повідомив журналістам в Берліні, що "була інформація, що він (Гуайдо - ред.) повинен був бути там заарештований, і я думаю, що присутність різних послів сприяло запобіганню цього арешту".
У середу уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосив, що дає Крайнеру 48 годин, щоб покинути країну, і цей крок розглядається як відповідь Німеччини на підтримку Гуайдо.
Нагадаємо, Венесуельський уряд Ніколаса Мадуро 6 березня оголосило німецького посла персоною нон грата.