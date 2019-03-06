Венесуэла объявила посла ФРГ персоной нон грата за поддержку Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Венесуэльское правительство Николаса Мадуро 6 марта объявило немецкого посла персоной нон грата. Посол ФРГ в Венесуэле Даниэль Кринер, по утверждению министерства иностранных дел Венесуэлы, вмешивался во внутренние дела страны, что является явным нарушение норм дипломатических отношений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Венесуэла считает неприемлемым то, что иностранный дипломат ведет себя на ее территории скорее как политический лидер по согласованию с заговорщиской повесткой дня экстремистской части венесуэльской оппозиции", - говорится в сообщении МИД. Дипломат должен покинуть страну в течение 48 часов.
В немецком правительстве подтвердили объявление Кринера персоной нон грата и сообщили, что консультируются относительно дальнейших шагов со своими партнерами, в том числе в Венесуэле.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс назвал решение Венесуэлы объявить немецкого посла Даниэля Кринера персоной нон грата таким, что "не поддается пониманию". Берлин принял к сведению этот шаг, который "только обостряет, а не разряжает ситуацию", написал Масс в своем микроблоге в Twitter в среду, 6 марта.
"Наша поддержка Гуайдо непреклонна. Именно в последние дни посол Кринер проделывает в Каракасе отличную работу", - продолжил Мас. Он также сообщил о решении отозвать Кринера в Германию для консультаций.
По данным издания Focus Online, немецкий дипломат был одним из четырех иностранных послов, которые 4 марта встретили в аэропорту Каракаса Хауна Гуайдо, чтобы убедиться, что он не будет задержан. Гуайдо вернулся в Венесуэлу после посещения ряда латиноамериканских стран.
Напомним, по возвращении в Венесуэлу Гуайдо собирается объявить о начале новых манифестаций против Мадуро и социалистов.