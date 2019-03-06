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Венесуела оголосила посла ФРН персоною нон грата за підтримку Гуайдо

Венесуела оголосила посла ФРН персоною нон грата за підтримку Гуайдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Венесуельський уряд Ніколаса Мадуро 6 березня оголосив німецького посла персоною нон грата. Посол ФРН у Венесуелі Даніель Крінер, згідно із твердженням міністерства закордонних справ Венесуели, втручався у внутрішні справи країни, що є явним порушення норм дипломатичних відносин. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Венесуела вважає неприйнятним те, що іноземний дипломат поводиться на її території скоріше як політичний лідер з узгодженням зі змовницьким порядком денним екстремістської частини венесуельської опозиції", - йдеться у повідомленні МЗС. Дипломат має залишити країну протягом 48 годин.

У німецькому уряді підтвердили оголошення Крінера персоною нон грата та повідомили, що консультуються щодо подальших кроків зі своїми партнерами, в тому числі у Венесуелі.

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас назвав рішення Венесуели оголосити німецького посла Даніеля Крінера персоною нон грата "не піддається розумінню". Берлін прийняв до відома цей крок, який "тільки загострює, а не розряджає ситуацію", написав Мас в своєму мікроблозі в Twitter в середу, 6 березня.

"Наша підтримка Гуайдо непохитна. Якраз в останні дні посол Крінер проробляє в Каракасі відмінну роботу", - продовжив Мас. Він також повідомив про рішення відкликати Крінера в Німеччину для консультацій.

За даними видання Focus Online, німецький дипломат був одним з чотирьох іноземних послів, які 4 березня зустріли в аеропорту Каракаса тимчасового президента країни Хауна Гуайдо, щоб переконатися, що він не буде затриманий. Гуайдо повернувся у Венесуелу після відвідання низки латиноамериканських країн.

Нагадаємо, після повернення до Венесуели Гуайдо збирається оголосити про початок нових маніфестацій проти Мадуро і соціалістів.

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