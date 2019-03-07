Берлин заявил о предотвращении попытки ареста Гуайдо

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109454 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113469 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116142 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116837 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146359 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115921 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145031 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130407 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130418 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что присутствие иностранных дипломатов в аэропорту Каракаса, столицы Венесуелы, в понедельник помогло предотвратить арест лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, передает УНН со ссылкой на AP.

Так, Маас заявил в четверг, что он прямо попросил посла Германии в Венесуэле Даниэля Кринера присоединиться к другим дипломатам в аэропорту.

Он сообщил журналистам в Берлине, что "была информация, что он (Гуайдо - ред.) должен был быть там арестован, и я думаю, что присутствие различных послов способствовало предотвращению этого ареста".

В среду правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявило, что дает Крайнеру 48 часов, чтобы покинуть страну, и этот шаг рассматривается как ответ Германии на поддержку Гуайдо.

Напомним, Венесуэльское правительство Николаса Мадуро 6 марта объявило немецкого посла персоной нон грата.

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