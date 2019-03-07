Берлин заявил о предотвращении попытки ареста Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что присутствие иностранных дипломатов в аэропорту Каракаса, столицы Венесуелы, в понедельник помогло предотвратить арест лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, передает УНН со ссылкой на AP.
Так, Маас заявил в четверг, что он прямо попросил посла Германии в Венесуэле Даниэля Кринера присоединиться к другим дипломатам в аэропорту.
Он сообщил журналистам в Берлине, что "была информация, что он (Гуайдо - ред.) должен был быть там арестован, и я думаю, что присутствие различных послов способствовало предотвращению этого ареста".
В среду правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявило, что дает Крайнеру 48 часов, чтобы покинуть страну, и этот шаг рассматривается как ответ Германии на поддержку Гуайдо.
Напомним, Венесуэльское правительство Николаса Мадуро 6 марта объявило немецкого посла персоной нон грата.