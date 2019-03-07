Глава МЗС Німеччини не виключив санкцій ЄС проти адміністрації Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас не виключив введення санкцій ЄС проти адміністрації президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Мааса під час ефіру на телеканалі ZDF.
"Під час останньої зустрічі глав МЗС ЄС піднімалася тема того, що може настати момент, коли потрібно буде вдатися до нових санкцій Європейського союзу проти режиму Мадуро в Венесуелі", - заявив Маас в четвер увечері в ефірі телеканалу ZDF.
Він також відкинув звинувачення Каракаса в тому, що уряд ФРН втручається у внутрішні справи латиноамериканської країни.
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За словами Маасу, посол Німеччини в Венесуелі Даніель Крінер, який був оголошений владою країни персоною нон грата, сприяв тому, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо не був затриманий.
"Ми хочемо, щоб він (Гуайдо) був в стані провести вільні, чесні та демократичні вибори", - пояснив міністр.
У середу влада Венесуели оголосила персоною нон грата Крінера "через здійснювання актів втручання у внутрішні справи країни". Маас в зв'язку з цим прийняв рішення відкликати дипломата для консультацій на батьківщину. Як очікується, він прибуде до Німеччини в суботу. Перед від'їздом з Венесуели Крінер зустрівся з Гуайдо і, за інформацією німецького МЗС, обговорив з лідером венесуельської опозиції "питання майбутніх дипломатичних відносин".
Нагадаємо, після повернення до Венесуели Гуайдо збирається оголосити про початок нових маніфестацій проти Мадуро і соціалістів.