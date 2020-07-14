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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 16920 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100567 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 105452 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110050 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101905 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102546 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104388 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

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Глава МИД Германии назвал нелегкими переговоры в "нормандском формате"

Глава МИД Германии назвал нелегкими переговоры в "нормандском формате"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, представляя в понедельник, 13 июля, на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится до конца года, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Маас напомнил, что внутри Евросоюза сохраняется “минимальный консенсус” в политике в отношении России, он состоит в регулярном продлении санкций. “Я считаю, что мы нуждаемся в большем. (...) Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС”, — отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией “нужное решение в Украине”.

Глава немецкого МИД рассказал, что переговоры в “нормандском формате” по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно. “Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России”, — подчеркнул Хайко Маас.

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В частности он напомнил, что полное прекращение огня так и не достигнуто, а договоренности саммита “нормандской четверки” в Париже по разведению сил не выполнены.

В то же время Маас не ответил на вопрос внешнеполитического представителя фракции Европейской народной партии Михаэля Галера, считает ли он необходимым ввести дополнительные санкции против России за ее действия в Сирии, подобные тем, которые действуют по дестабилизации Москвой Украины.

Напомним, в Кремле не видят оснований для проведения саммита в “нормандском формате”.

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