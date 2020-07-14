Глава МИД Германии назвал нелегкими переговоры в "нормандском формате"

КИЕВ. 14 июля. УНН. Политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, представляя в понедельник, 13 июля, на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится до конца года, сообщает УНН со ссылкой на DW.