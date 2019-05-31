Глава МИД Франции завтра посетит зону отчуждения ЧАЭС

"Завтра я посещу Чернобыль", - сказал Ле Дриан.

По его словам, он хочет увидеть, на каком этапе реализации находится проект по реабилитации и обеспечения безопасности объекта Чернобыльской АЭС.

Ле Дриан добавил, что над проектом работают ведущие французские компании.

Напомним, в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Париж.