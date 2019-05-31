Зеленський планує візит до Парижа - глава МЗС Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Уже найближчим часом Президент України Володимир Зеленський планує візит до Парижа. Про це міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив після зустрічі із Зеленським, передає кореспондент УНН.
За словами міністра, під час зустрічі говорили про ситуацію на Донбасі, Мінський процес, а також про підготовку візиту Зеленського до Парижа та зустрічі із президентом Франції.
”Найближчим часом президент Зеленський планує візит до Парижа", - сказав Ле Дріан і додав, що отримав від президента Франції доручення провести підготовку.
Крім того глава МЗС додав, що відчув, що Зеленський має бажання працювати задля посилення двосторонніх відносин.
Нагадаємо, Зеленський зустрівся з главами МЗС Швеції та Польщі.