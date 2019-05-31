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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 110292 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136870 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144468 просмотра

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Зеленский планирует визит в Париж - глава МИД Франции

Зеленский планирует визит в Париж - глава МИД Франции

Киев  •  УНН

 • 11128 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Уже в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Париж. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил после встречи с Зеленским, передает корреспондент УНН.

По словам министра, во время встречи говорили о ситуации на Донбассе, Минском процессе, а также о подготовке визита Зеленского в Париж и встречи с президентом Франции.

"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж", - сказал Ле Дриан и добавил, что получил от президента Франции поручение провести подготовку.

Кроме того глава МИД добавил, что почувствовал, что Зеленский желает работать для усиления двусторонних отношений.

Напомним, Зеленский встретился с главами МИД Швеции и Польши.

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