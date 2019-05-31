Глава МЗС Франції завтра відвідає зону відчуження ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Завтра, 1 червня, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан планує відвідати зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Про це він повідомив журналістам після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
”Завтра я відвідаю Чорнобиль", - сказав Ле Дріан.
За його словами, він хоче побачити, на якому етапі реалізації перебуває проект з реабілітації та убезпечення об'єкту Чорнобильської АЕС.
Ле Дріан додав, що над проектом працюють провідні французькі компанії.
Нагадаємо, найближчим часом Президент України Володимир Зеленський планує візит до Парижа.