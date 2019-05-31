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Глава МЗС Франції завтра відвідає зону відчуження ЧАЕС

Глава МЗС Франції завтра відвідає зону відчуження ЧАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Завтра, 1 червня, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан планує відвідати зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Про це він повідомив журналістам після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

”Завтра я відвідаю Чорнобиль", - сказав Ле Дріан.

За його словами, він хоче побачити, на якому етапі реалізації перебуває проект з реабілітації та убезпечення об'єкту Чорнобильської АЕС.

Ле Дріан додав, що над проектом працюють провідні французькі компанії.

Нагадаємо, найближчим часом Президент України Володимир Зеленський планує візит до Парижа.

Українські Національні Новини

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