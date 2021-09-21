Глава МИД Франции намерен на этой неделе обсудить главой российского МИД Украину, Афганистан и Иран

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“Я также обсужу этот вопрос с Россией и Китаем, в частности с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым я встречусь на этой неделе. Мы также будем говорить об Афганистане и Украине”, — сказал он.
Детали
Глава французского внешнеполитического ведомства добавил, что на этой неделе дипломатам удастся “предоставить положительный импульс” для продолжения США и Ираном переговоров о возвращении в Совместной всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Напомним
10 сентября стало известно, что Германия и Франция предложили провести нормандскую встречу на полях ООН. МИД России в лице Лаврова отказалось от встречи, называя такие переговоры “несерьезными”.
Ранее российские СМИ сообщили, что видеоконференция политических советников лидеров стран “нормандской четверки” состоялась 8 сентября, встречу якобы инициировала Германия.
По данным СМИ, по просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году нового саммита глав государств “нормандской четверки”.