Глава МИД Франции намерен на этой неделе обсудить главой российского МИД Украину, Афганистан и Иран

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Глава французского МИД Ле Дриан планирует на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым иранскую ядерную сделку, а также ситуацию в Украине и в Афганистане. Об этом Ле Дриан заявил в понедельник на пресс конференции в Нью-Йорке, передает УНН.