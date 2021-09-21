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Глава МИД Франции намерен на этой неделе обсудить главой российского МИД Украину, Афганистан и Иран

Глава МИД Франции намерен на этой неделе обсудить главой российского МИД Украину, Афганистан и Иран

Киев  •  УНН

 • 15553 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Глава французского МИД Ле Дриан планирует на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым иранскую ядерную сделку, а также ситуацию в Украине и в Афганистане. Об этом Ле Дриан заявил в понедельник на пресс конференции в Нью-Йорке, передает УНН.

Цитата

“Я также обсужу этот вопрос с Россией и Китаем, в частности с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым я встречусь на этой неделе. Мы также будем говорить об Афганистане и Украине”, — сказал он.

Детали

Глава французского внешнеполитического ведомства добавил, что на этой неделе дипломатам удастся “предоставить положительный импульс” для продолжения США и Ираном переговоров о возвращении в Совместной всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Напомним

10 сентября стало известно, что Германия и Франция предложили провести нормандскую встречу на полях ООН. МИД России в лице Лаврова отказалось от встречи, называя такие переговоры “несерьезными”.

Ранее российские СМИ сообщили, что видеоконференция политических советников лидеров стран “нормандской четверки” состоялась 8 сентября, встречу якобы инициировала Германия.

По данным СМИ, по просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году нового саммита глав государств “нормандской четверки”.

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