Глава МЗС Франції має намір цього тижня обговорити очільником російського МЗС Україну, Афганістан та Іран

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“Я також обговорю це питання з Росією і Китаєм, зокрема з моїм російським колегою Сергієм Лавровим, з яким я зустрінуся на цьому тижні. Ми також будемо говорити про Афганістан і Україну”, — сказав він.
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Глава французького зовнішньополітичного відомства додав, що на цьому тижні дипломатам вдасться “надати позитивний імпульс” для продовження США і Іраном переговорів щодо повернення до Спільної всеосяжного плану дій (СВПД).
Нагадаємо
10 вересня стало відомо, що Німеччина і Франція запропонували провести нормандську зустріч на полях ООН. МЗС Росії в особі Лаврова відмовилось від зустрічі, називаючи такі переговори “несерйозними”.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що відеоконференція політичних радників лідерів країн “нормандської четвірки” відбулася 8 вересня, зустріч начебто ініціювала Німеччина.
За даними ЗМІ, на прохання німецької сторони основним питанням для обговорення стала можливість організації цього року нового саміту глав держав “нормандської четвірки”.