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15 марта, 19:03 • 85826 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 122706 просмотра

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Глава МИД сообщил, что сейчас партнеры Украины согласовывают параметры и последовательность санкций против России

Глава МИД сообщил, что сейчас партнеры Украины согласовывают параметры и последовательность санкций против России

Киев • УНН

 • 126685 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter, что сейчас партнеры Украины согласовывают параметры и последовательность санкций против России. Об этом информирует УНН.

Детали

Рядом публикаций на своей странице в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщает о переговорах Украины с западными партнёрами. Главная тема - жесткие санкции против России.

Цитата

"Сейчас мировые столицы не спят, независимо от часового пояса. Согласовываются параметры и последовательность применения санкций. Украина подчеркивает: от реакции мира зависят дальнейшие действия РФ. Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить", - говорится в одном из сообщений.

Напомним

Глава государства Владимир Зеленский в обращении к украинцам подчеркнул, что границы Украины остаются неизменными.

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