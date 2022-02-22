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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Кордони України залишаються незмінними - Президент

Кордони України залишаються незмінними - Президент

Київ • УНН

 • 115917 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Глава держави Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців підкреслив, що кордони України залишаються незмінними, повідомляє УНН.

Цитата

«У нас і нашої держави немає часу на довгі лекції з історії. Тож не буду говорити про минуле. Скажу про реалії й майбутнє: за мною Україна у її міжнародно визнаних кордонах, і вони залишаться такими попри все, попри будь-які заяви та дії РФ", - сказав Зеленський.

Він подякував українцям за мудрість та розважливість.

Контекст

Володимир Путін, за підсумками Ради Безпеки РФ, звернувся до російського народу. Серед іншого, він заявив, що Україна була створена більшовицькою Росією і пообіцяв "декомунізацію".
Після звернення він підписав укази про визнання так званих "Л/ДНР", а також Договору про співпрацю та взаємодопомогу. В Указі про визнання незалежність квазреспублік також йшла мова про надання військової допомогу з боку РФ.

Українські Національні Новини

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