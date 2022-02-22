Глава МЗС повідомив, що зараз партнери України погоджують параметри та послідовність санкцій проти Росії

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 20639 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 48353 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 52435 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 83831 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 145586 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 164434 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 211482 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199734 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186871 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157794 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 76465 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 71053 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 74111 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 71780 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 74884 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 74884 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 52218 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 230374 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 354765 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 611821 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 73706 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 113196 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 139544 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 161252 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 174083 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Глава МЗС повідомив, що зараз партнери України погоджують параметри та послідовність санкцій проти Росії

Глава МЗС повідомив, що зараз партнери України погоджують параметри та послідовність санкцій проти Росії

Київ • УНН

 • 126687 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter, що зараз партнери України погоджують параметри та послідовність санкцій проти Росії. Про це інформує УНН.

Деталі

Низкою публікацій на своїй сторінці у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомляє про переговори України із західними партнерами. Головна тема - жорсткі санкції проти Росії.

Цитата

"Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу. Узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій. Україна наголошує: від реакції світу залежать подальші дії РФ. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати", - йдеться в одному із повідомлень.

Нагадаємо

Глава держави Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців підкреслив, що кордони України залишаються незмінними.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07