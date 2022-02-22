Глава МЗС повідомив, що зараз партнери України погоджують параметри та послідовність санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter, що зараз партнери України погоджують параметри та послідовність санкцій проти Росії. Про це інформує УНН.
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Низкою публікацій на своїй сторінці у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомляє про переговори України із західними партнерами. Головна тема - жорсткі санкції проти Росії.
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"Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу. Узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій. Україна наголошує: від реакції світу залежать подальші дії РФ. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати", - йдеться в одному із повідомлень.
Нагадаємо
Глава держави Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців підкреслив, що кордони України залишаються незмінними.