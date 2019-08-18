Глава МВД Германии: мы депортируем беженцев за отпуск на родине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны. Об этом сообщил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в интервью в газете Bild, передает УНН со ссылкой также на другие немецкие СМИ, в частности издание Stern.
“Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно ездит в отпуск в Сирию, не может всерьез говорить, что его там преследуют, — сказал он. — Таких людей нужно лишать статуса беженца”. Министр сказал, что миграционные ведомства будут незамедлительно заново проверять статус каждого отдельного иностранца, если узнают о поездках того или иного беженца в страну происхождения.
Также Зеехофер напомнил, что всем сирийским беженцам придется когда-либо вернуться на родину. “Когда ситуация будет позволять, мы осуществим депортации”, — сказал министр.
Этим заявлениям предшествовали сообщения в немецких СМИ о том, как работают в Германии туристические агентства, предлагающие поездки в Сирию. При этом статистики не приводилось.
Как отмечал УНН ранее, глава МВД Германии призвал Италию открыть порты для судов с беженцами.