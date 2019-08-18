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Глава МВС Німеччини: ми депортуємо біженців за відпустку на батьківщині

Київ • УНН

 • 9594 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Німеччина збирається позбавляти статусу біженця тих іноземців, які регулярно відвідують рідні країни. Про це повідомив глава МВС ФРН Хорст Зеехофер в інтерв’ю в газеті Bild, передає УНН з посиланням також на інші німецькі ЗМІ, зокрема видання Stern.

“Той, хто, будучи сирійським біженцем, регулярно їздить у відпустку в Сирію, не може всерйоз говорити, що його там переслідують, — сказав він. — Таких людей потрібно позбавляти статусу біженця”. Міністр сказав, що міграційні відомства будуть негайно заново перевіряти статус кожного окремого іноземця, якщо дізнаються про поїздки того або іншого біженця в країну походження.

Також Зєєхофер нагадав, що всім сирійським біженцям доведеться коли-небудь повернутися на батьківщину. “Коли ситуація дозволятиме, ми здійснимо депортації”, — сказав міністр.

Цим заявам передували повідомлення в німецьких ЗМІ про те, як працюють в Німеччині туристичні агентства, що пропонують поїздки в Сирію. При цьому статистику не було наведено.

Як зазначав УНН раніше, глава МВС Німеччини закликав Італію відкрити порти для суден з біженцями.

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