Глава МВС Німеччини: ми депортуємо біженців за відпустку на батьківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Німеччина збирається позбавляти статусу біженця тих іноземців, які регулярно відвідують рідні країни. Про це повідомив глава МВС ФРН Хорст Зеехофер в інтерв’ю в газеті Bild, передає УНН з посиланням також на інші німецькі ЗМІ, зокрема видання Stern.
“Той, хто, будучи сирійським біженцем, регулярно їздить у відпустку в Сирію, не може всерйоз говорити, що його там переслідують, — сказав він. — Таких людей потрібно позбавляти статусу біженця”. Міністр сказав, що міграційні відомства будуть негайно заново перевіряти статус кожного окремого іноземця, якщо дізнаються про поїздки того або іншого біженця в країну походження.
Також Зєєхофер нагадав, що всім сирійським біженцям доведеться коли-небудь повернутися на батьківщину. “Коли ситуація дозволятиме, ми здійснимо депортації”, — сказав міністр.
Цим заявам передували повідомлення в німецьких ЗМІ про те, як працюють в Німеччині туристичні агентства, що пропонують поїздки в Сирію. При цьому статистику не було наведено.
Як зазначав УНН раніше, глава МВС Німеччини закликав Італію відкрити порти для суден з біженцями.