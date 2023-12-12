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Глава МВД отреагировал на сбой в работе Киевстара

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 10:21  •  4266 просмотра

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Компания "Киевстар" столкнулась с серьезным сбоем в работе, что привело к перебоям в предоставлении мобильных и интернет-услуг. Министр внутренних дел Клименко советует пострадавшим лицам обращаться за экстренной помощью в экстренные службы или пользоваться Wi-Fi в "пунктах несокрушимости"

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на масштабный сбой у оператора связи "Киевстар" (Kyivstar), заявив, что в случае необходимости срочной помощи абоненты могут обращаться к правоохранителям и спасателям, пишет УНН.

Сегодня у оператора связи Kyivstar произошел масштабный сбой. Из-за этого у многих абонентов отсутствует мобильная связь и интернет-сеть. Если вам нужна срочная помощь - связаться с родными или вызвать экстренные службы - обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть. Также вы можете попросить о помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах

- написал Клименко в Telegram.

Министр добавил, что в "пунктах несокрушимости", развернутых на базе подразделений, что в структуре МВД, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.

"Поделитесь этой информацией с родными и знакомыми, которые сейчас находятся без связи!" - призвал он и добавил, что экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что проблемы с доступом к мобильной связи и интернету возникли из-за технического сбоя в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Глава МВД отреагировал на сбой в работе Киевстара

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