Глава МВД отреагировал на сбой в работе Киевстара

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на масштабный сбой у оператора связи "Киевстар" (Kyivstar), заявив, что в случае необходимости срочной помощи абоненты могут обращаться к правоохранителям и спасателям, пишет УНН.

Сегодня у оператора связи Kyivstar произошел масштабный сбой. Из-за этого у многих абонентов отсутствует мобильная связь и интернет-сеть. Если вам нужна срочная помощь - связаться с родными или вызвать экстренные службы - обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть. Также вы можете попросить о помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах - написал Клименко в Telegram.

Министр добавил, что в "пунктах несокрушимости", развернутых на базе подразделений, что в структуре МВД, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.

"Поделитесь этой информацией с родными и знакомыми, которые сейчас находятся без связи!" - призвал он и добавил, что экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что проблемы с доступом к мобильной связи и интернету возникли из-за технического сбоя в сети.

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