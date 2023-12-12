Глава МВД отреагировал на сбой в работе Киевстара
Киев • УНН
Компания "Киевстар" столкнулась с серьезным сбоем в работе, что привело к перебоям в предоставлении мобильных и интернет-услуг. Министр внутренних дел Клименко советует пострадавшим лицам обращаться за экстренной помощью в экстренные службы или пользоваться Wi-Fi в "пунктах несокрушимости"
Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на масштабный сбой у оператора связи "Киевстар" (Kyivstar), заявив, что в случае необходимости срочной помощи абоненты могут обращаться к правоохранителям и спасателям, пишет УНН.
Сегодня у оператора связи Kyivstar произошел масштабный сбой. Из-за этого у многих абонентов отсутствует мобильная связь и интернет-сеть. Если вам нужна срочная помощь - связаться с родными или вызвать экстренные службы - обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть. Также вы можете попросить о помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах
Министр добавил, что в "пунктах несокрушимости", развернутых на базе подразделений, что в структуре МВД, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.
"Поделитесь этой информацией с родными и знакомыми, которые сейчас находятся без связи!" - призвал он и добавил, что экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.
Напомним
В "Киевстаре" заявили, что проблемы с доступом к мобильной связи и интернету возникли из-за технического сбоя в сети.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании
Глава МВД отреагировал на сбой в работе Киевстара
Компания "Киевстар" столкнулась с серьезным сбоем в работе, что привело к перебоям в предоставлении мобильных и интернет-услуг. Министр внутренних дел Клименко советует пострадавшим лицам обращаться за экстренной помощью в экстренные службы или пользоваться Wi-Fi в "пунктах несокрушимости"
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
ВСП может затянуть рассмотрение жалобы на судей Верховного Суда Украины по делу Шепелева.
На границе с Польшей блокада остается на трех пунктах пропуска, "Ягодин" разблокирован - Деркач
По словам заместителя министра, пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей был открыт, и через него проехало более 100 автомобилей. Однако три других пункта пропуска с Польшей остаются заблокированными
Выбитые окна и разбитые крыши домов: в ОВА показали последствия утренней атаки по жилому району Херсона
Российские войска обстреляли центральную часть Херсона, ранив 29-летнего мужчину и нанеся ущерб жилым домам.
КСУ проверит законность ограничения максимального размера пенсии
Конституционный Суд Украины должен оценить законность закона, который ограничивает пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов, после обращения, указывающего на потенциальные нарушения Конституции.
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
Украинское законодательство критикуют за недружественный подход к акционерам и инвесторам, особенно в банковском секторе.
Скандинавские авиалинии прекращают продажу какао Nesquik, поскольку Nestle входит в "черный список" в Украине
Скандинавские авиалинии (SAS) прекратили продавать Nesquik из-за внесения Nestlé в черный список в Украине, после аналогичных действий с продукцией PepsiCo и Mondelez.
В Украине на фоне потепления потребление электричества снизилось, дефицита не прогнозируется - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось благодаря теплой погоде, что позволило избежать потенциального дефицита, несмотря на высокое общее потребление.
Минэкономики: Украина расширяет доступные инструменты страхования военных рисков для экспортеров
Министерство экономики Украины работает с международными страховщиками над снижением стоимости страхования морских перевозок и распространением подобных механизмов на другие виды экспорта с целью повышения безопасности и стимулирования экспорта.
ВАКС присудил 7 лет колонии главе райсуда Винницкой области
Игорь Ратушняк, председатель Тывровского районного суда г. Винницы, приговорен к 7 годам лишения свободы за получение взятки в размере 4620 долларов США, с запретом занимать судейские должности в течение 3 лет и конфискацией имущества.